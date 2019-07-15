Джокович: это особенное чувство, за моей победой на Уимблдоне наблюдал сын

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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал об эмоциях, которые он испытал после победы на Уимблдоне.

«Еще будучи пятилетним ребёнком я мечтал выиграть Уимблдон, только делая первые шаги в спорте, я уже хотел выиграть именно этот турнире. В своей комнате я из разных предметов делал кубки, представлял, что стал чемпионом. Сейчас в моих руках настоящий трофей, это особенное чувство, потому что за моей победой наблюдал мой сын, родители и вся моя команда. Моя супруга и дочка тоже сейчас в Лондоне, передаю им большой привет, мы скоро встретимся», — сказал Джокович после матча.

В финальном поединке сербский теннисист в пяти сетах победил Роджера Федерера и стал пятикратным победителем Уимблдона.

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