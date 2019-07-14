Федерер: показал пример другим, что в 37 лет не всё кончено
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«Надеюсь, что показал пример другим людям, что в 37 ещё не всё кончено. Я полностью выложился, отдал всего себя без остатка, теперь мне потребуется какое-то время, чтобы физически восстановиться. Но хотя бы я могу стоять», — заявил швейцарец после матча.
Поединок между Роджером Федерером и Новаком Джоковичем длился четыре часа 55 минут — это рекорд продолжительности для решающих матчей Уимблдона.
Ранее сообщалось, что Джокович и Федерер сыграли самый продолжительный финал в истории Уимблдона.