Се Шувэй и Стрыцова победили в женском парном разряде Уимблдона
Итоговый счёт встречи — 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 7 минут.
Финал в женском парном разряде стал последним матчем Уимблдона-2019. У мужчин победителем стал Новак Джокович, у женщин — Симона Халеп. В парном мужском разряде трофей завоевали колумбийцы Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фарах, а в миксте выиграли Латиша Чань с Тайваня и хорват Иван Додиг.
Ранее сообщалось, что Селехметьева и Бартоне проиграли в финале юниорского Уимблдона в парах.