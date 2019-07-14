Се Шувэй и Стрыцова победили в женском парном разряде Уимблдона

Представительница Тайваня Су Шувэй и чешка Барбора Стрыцова стали победительницами Уимблдона в женском парном разряде, обыграв в финале Габриэлу Дабровски из Канады и китаянку Сюй Ифань.

Итоговый счёт встречи — 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 7 минут.

Финал в женском парном разряде стал последним матчем Уимблдона-2019. У мужчин победителем стал Новак Джокович, у женщин — Симона Халеп. В парном мужском разряде трофей завоевали колумбийцы Хуан-Себастьян Кабаль и Роберт Фарах, а в миксте выиграли Латиша Чань с Тайваня и хорват Иван Додиг.

Ранее сообщалось, что Селехметьева и Бартоне проиграли в финале юниорского Уимблдона в парах.