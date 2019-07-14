Селехметьева и Бартоне проиграли в финале юниорского Уимблдона в парах

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Россиянка Оксана Селехметьева и представительница Латвии Камилла Бартоне потерпели поражение от американок Саванны Бродус и Эбигейл Форбс в финале юниорского Уимблдона в парном разряде.
Селехметьева и Бартоне проиграли в финале юниорского Уимблдона в парах
  • © Stuart Robinson - STAFF/Stuart Robinson 351705
  • globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты и завершилась со счётом 5:7, 7:5, 2:6 в пользу американского дуэта.

Ранее сообщалось, что колумбийские теннисисты Кабаль и Фара выиграли Уимблдон в парном разряде.

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