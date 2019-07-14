Селехметьева и Бартоне проиграли в финале юниорского Уимблдона в парах
Россиянка Оксана Селехметьева и представительница Латвии Камилла Бартоне потерпели поражение от американок Саванны Бродус и Эбигейл Форбс в финале юниорского Уимблдона в парном разряде.
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- globallookpress.com
Встреча продолжалась 1 час 54 минуты и завершилась со счётом 5:7, 7:5, 2:6 в пользу американского дуэта.
Ранее сообщалось, что колумбийские теннисисты Кабаль и Фара выиграли Уимблдон в парном разряде.
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