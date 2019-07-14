Феттель извинился перед Ферстаппеном за столкновение на Гран-при Великобритании

Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель признал свою вину в столкновении с пилотом Red Bull Максом Ферстаппеном во время гонки Гран-при Великобритании.

Как сообщает Motorsport, сразу после инцидента Феттель по радио сказал команде: «Ребята, извините за это. Я попытался залезть внутрь, но он, кажется, снова сместился. Но, в конце концов, это была моя ошибка. Очень жаль, простите».

После финиша гонки 32-летний немец подошёл принести свои извинения к ещё сидевшему в кокпите Ферстаппену — в итоге гонщики пожали друг другу руки.

Parc Ferme...



Seb gets out of his car and immediately apologises to Max 👏#BritishGP 🇬🇧 #F1pic.twitter.com/65QQX8mri3 — Formula 1 (@F1) 14 июля 2019 г.

Инцидент произошёл на 37-м круге. Феттель в попытке вернуть утраченную позицию атаковал Ферстаппена, но, не успев среагировать на защитный манёвр 21-летнего голландца, врезался в него сзади. В итоге пилот Red Bull сумел финишировать пятым, а Феттель, оштрафованный на 10 секунд ко времени на финише, занял 16-ю позицию.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании.