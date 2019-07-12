СМИ: «Реал» может заплатить за Погба €125 млн

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Мадридский «Реал» готов вступить в переговоры с «Манчестер Юнайтед» относительно перехода французского полузащитника Поля Погба.

Как сообщает ABC.es руководство мадридского «Реала» готово заплатить за переход Поля Погба €125 млн. В случае, если это предложение будет отвергнуто, «королевский клуб» может улучшить предложение до €130 млн + €15 млн бонусов.

В прошлом сезоне 26-летний француз сыграл 35 матчей в Английской премьер-лиге, забил 13 голов (семь — с пенальти) и отдал девять результативных пасов. Контракт Погба с «МЮ» действует до 2021 года.

Ранее китайский клуб предложил футболисту «Реала» Бэйлу €1,3 млн в неделю.

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