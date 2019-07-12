ФК «Сочи» объявил о подписании контракта с Кудряшовым

Новичок Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК «Сочи» подписал контракт с защитником сборной России Фёдором Кудряшовым.

«Фёдор Кудряшов стал игроком ФК «Сочи». Игрок национальной команды России, участник чемпионата мира по футболу, в том числе памятного матча на «Фиште» (против Хорватии) будет играть в Сочи. Теперь у нас в команде есть свой дядя Фёдор! Добро пожаловать в коллектив, Федя!», — гласит заявление пресс-службы клуба.

Вторую половину прошлого чемпионата Кудряшов отыграл в Турции за «Истанбул Башакшехир».

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