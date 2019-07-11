СМИ: «Краснодар» ведёт переговоры со шведским футболистом Бергом
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Как сообщает Arenafm.gr, «Краснодар» опережает ряд турецких и греческих клубов в борьбе за шведского нападающего Маркуса Берга. Сообщается, что футболист может подписать контракт с «быками» с зарплатой в €1,9 млн за сезон.
В прошлом сезоне шведский форвард выступал за «Аль-Айн» из ОАЭ. Также Берг является игроком национальной команды страны, за которую он успел провести 71 матч и забил 19 голов.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» расторг контракт с экс-футболистом сборной России Шишкиным.