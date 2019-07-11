СМИ: «Краснодар» ведёт переговоры со шведским футболистом Бергом

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» близок к подписанию контракта с 32-летним шведским форвардом Маркусом Бергом.

Как сообщает Arenafm.gr, «Краснодар» опережает ряд турецких и греческих клубов в борьбе за шведского нападающего Маркуса Берга. Сообщается, что футболист может подписать контракт с «быками» с зарплатой в €1,9 млн за сезон.

В прошлом сезоне шведский форвард выступал за «Аль-Айн» из ОАЭ. Также Берг является игроком национальной команды страны, за которую он успел провести 71 матч и забил 19 голов.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» расторг контракт с экс-футболистом сборной России Шишкиным.