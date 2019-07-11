«Краснодар» расторг контракт с экс-футболистом сборной России Шишкиным

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Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» расторг контракт с 32-летним футболистом Романом Шишкиным.
«Краснодар» расторг контракт с экс-футболистом сборной России Шишкиным
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба «Краснодара», защитник Роман Шишкин более не является футболистом команды.

Вторую часть прошлого сезона игрок провёл в аренде в «Крыльях Советов», проведя за самарский клуб 12 матчей в РПЛ и ещё два — в Кубке России. За «Краснодар» Шишкин выступал с 2017 года.

Ранее 32-летний игрок вызывался в сборную России. В период с 2007 по 2017 год Шишкин сыграл 16 матчей за национальную команду страны.           

Ранее Тарасов заявил, что не предлагал «Локомотиву» подписать с ним краткосрочный контракт.

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