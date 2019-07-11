Поветкин может провести следующий бой в Англии

По словам руководителя команды «Мир бокса» Вадима Корнилова, российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин может выйти на следующий бой в августе 2019 года.

«Если не получится найти вариант боя до конца июля, то Александр Поветкин выступит в августе. Этот поединок пройдёт в Англии», — заявил Корнилов ТАСС.

В последний раз россиянин боксировал в сентябре 2018 года. Тогда Поветкин уступил британцу Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) в тяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что Поветкин проведёт бой 12 июля в Саудовской Аравии.