Поветкин проведёт бой 12 июля в Саудовской Аравии

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Определены дата и место следующего поединка российского боксёра Александра Поветкина.
Поветкин проведёт бой 12 июля в Саудовской Аравии
  • © Demian Stringer/ZUMAPRESS.com

Как сообщает промоутерская компания World of Boxing Promotions, россиянин выйдет на ринг 12 июля в Саудовской Аравии на турнире в Джидде.

Отмечается, что соперник Поветкина будет объявлен позднее. 

Последний поединок российский боксёр провёл в сентябре 2018 года. Тогда он проиграл британцу Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) в тяжёлом весе.

Ранее украинец Александр Усик объяснил, почему не хочет выходить на боксёрский бой с Поветкиным.

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