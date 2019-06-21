Поветкин проведёт бой 12 июля в Саудовской Аравии
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Как сообщает промоутерская компания World of Boxing Promotions, россиянин выйдет на ринг 12 июля в Саудовской Аравии на турнире в Джидде.
Отмечается, что соперник Поветкина будет объявлен позднее.
Последний поединок российский боксёр провёл в сентябре 2018 года. Тогда он проиграл британцу Энтони Джошуа в бою за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) в тяжёлом весе.
Ранее украинец Александр Усик объяснил, почему не хочет выходить на боксёрский бой с Поветкиным.