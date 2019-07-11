Хаджи поделился мнением о потенциальном трансфере сына

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Легендарный румынский футболист Георге Хаджи заявил, что его сын Янис пользуется спросом в Европе и имеет несколько предложений о продолжении карьеры от различных клубов.
Хаджи поделился мнением о потенциальном трансфере сына
  • © Alex Nicodim/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Мы примем окончательное решение не позже 12 июля. Трансфер не мог состояться до молодёжного чемпионата Европы. Выступление сына на турнире привело к тому, что предложений о трансфере стало больше. Пришлось проанализировать как минимум три-четыре варианта продолжения карьеры. Деньги не имели значения, будущий проект и команда были определяющим фактором», — сказал Хаджи в эфире Digi Sport.

Ряд СМИ сообщает о том, что «Спартак» интересуется 20-летним футболистом «Вииторула» Янисом Хаджи и готов предложить за него €12 млн.

Ранее Луческу заявил, что Хаджи станет ценным активом «Спартака» в случае перехода.

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