«Рома» купила вратаря «Бетиса» за €23,5 млн

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Итальянский футбольный клуб «Рома» объявил о трансфере голкипера испанского «Бетиса» Пау Лопеса.
«Рома» купила вратаря «Бетиса» за €23,5 млн
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Как сообщает пресс-служба римского коллектива, соглашение с игроком рассчитано на пять лет, а сумма перехода составила €23,5 млн.

В минувшем сезоне Лопес сыграл 35 матчей, пропустил 49 мячей и 10 встреч отстоял на ноль.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что голкипер Андреа Романьоли перешёл из «Ромы» в стан красно-белых бесплатно.

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