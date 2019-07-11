«Рома» купила вратаря «Бетиса» за €23,5 млн
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Как сообщает пресс-служба римского коллектива, соглашение с игроком рассчитано на пять лет, а сумма перехода составила €23,5 млн.
В минувшем сезоне Лопес сыграл 35 матчей, пропустил 49 мячей и 10 встреч отстоял на ноль.
Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что голкипер Андреа Романьоли перешёл из «Ромы» в стан красно-белых бесплатно.
⚡️ Benvenuto a Roma Pau Lopez ⚡️— AS Roma (@OfficialASRoma) 10 июля 2019 г.
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