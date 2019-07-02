Федун заявил, что Романьоли перешёл в «Спартак» бесплатно

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал трансфер молодого итальянского вратаря Андреа Романьоли из римской «Ромы».
Федун заявил, что Романьоли перешёл в «Спартак» бесплатно
  • ©spartak.com

«Что касается двух молодых игроков, то мы берём их бесплатно для «Спартака-2». У нас два вратаря травмировались. Взяли Романьоли, чтобы посмотреть, как раскроется. Он в «Спартаке-2», здесь его держим для тренировок. Экономически на клубе его переход никак не сказывается», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Также владелец «Спартака» заявил, что переход Романьоли никак не связан с трансфером другого игрока «Ромы», Эсекиля Понсе.

Ранее Федун заявил, что у «Спартака» ещё будут трансферы в летнее межсезонье.

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