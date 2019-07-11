Смолов признался, что «паненка» в матче с Хорватией является больной темой для него

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России по футболу Фёдор Смолов признался, что нереализованный пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира с Хорватией до сих пор является для него больной темой.

«Вопросы о чём меня больше всего бесят — о «паненке» или о Лопырёвой? Эти две темы упорно соревнуются. Наверное, всё-таки «паненка». Больная тема», — приводит слова Смолова «Чемпионат».

В четвертьфинале домашнего чемпионата мира Россия и Хорватия подошли к серии пенальти при счёте 2:2. Смолов решил пробить одиннадцатиметровый «паненкой» (удар, при котором мяч по навесной траектории подсекается в ворота), но вратарь Даниэль Субашич отразил удар. По итогам серии в полуфинал вышли хорваты.

Ранее Смолов объяснил, почему отказался продолжить карьеру в АПЛ.