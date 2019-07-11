Смолов признался, что «паненка» в матче с Хорватией является больной темой для него
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«Вопросы о чём меня больше всего бесят — о «паненке» или о Лопырёвой? Эти две темы упорно соревнуются. Наверное, всё-таки «паненка». Больная тема», — приводит слова Смолова «Чемпионат».
В четвертьфинале домашнего чемпионата мира Россия и Хорватия подошли к серии пенальти при счёте 2:2. Смолов решил пробить одиннадцатиметровый «паненкой» (удар, при котором мяч по навесной траектории подсекается в ворота), но вратарь Даниэль Субашич отразил удар. По итогам серии в полуфинал вышли хорваты.
Ранее Смолов объяснил, почему отказался продолжить карьеру в АПЛ.