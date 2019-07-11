Смолов объяснил, почему отказался продолжить карьеру в АПЛ
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- РИА Новости
«Клубы между собой договорились. Я сам решил не уезжать. У меня была травма. В Англии уже шёл сезон, а у нас — отпуск. Я понимал, что, пока я восстановлюсь, пока наберу форму, пока адаптируюсь к скоростям даже на тренировках, пройдёт много времени», — цитирует игрока «Чемпионат».
Он отметил, что ему было важно играть перед чемпионатом мира 2018 года, а в случае переезда была высокая вероятность потерять игровую практику. По его словам, теперь он уже спокойней относится к возможности играть в Европе, так как его всё устраивает в «Локомотиве».
«Но если поступит предложение, которое устроит «Локомотив», я буду серьёзно думать», — сказал Смолов.
Ранее Юрий Сёмин поделился мнением о будущем вратаря Маринато Гилерме в «Локомотиве».