Сёмин поделился мнением о будущем вратаря Гилерме в «Локомотиве»

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о возможном уходе голкипера команды Маринато Гилерме.
Сёмин поделился мнением о будущем вратаря Гилерме в «Локомотиве»
  • РИА Новости

«Гилерме — вице-капитан, считаю его лучшим вратарём страны, который верой и правдой продолжает служить «Локомотиву». Поэтому и оказался в этом списке. И, как любой тренер, я хочу, чтобы в моей команде играли только лучшие», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В минувшем сезоне он сыграл 41 матч за железнодорожников во всех турнирах и пропустил 42 мяча. В 2016 году он также дебютировал за сборную России.

Генеральный директор клуба Василий Кикнадзе на встрече с болельщиками заявил, что, скорее всего, голкипер покинет команду зимой после окончания контракта.

Ранее экс-президент «Локомотива» выразил мнение, что клуб должен сделать всё, чтобы Гилерме остался.

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