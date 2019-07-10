Экс-президент «Локомотива»: клуб должен сделать всё, чтобы Гилерме остался

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Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Николай Наумов прокомментировал ситуацию с голкипером команды Маринато Гилерме.
Экс-президент «Локомотива»: клуб должен сделать всё, чтобы Гилерме остался
  • РИА Новости

«Считаю, что генеральный директор Кикнадзе не прав. Клуб должен сделать всё, чтобы Гилерме остался. Я знаю, что этот футболист никогда не будет ставить завышенных требований», — цитирует эксперта Sportbox.

По его словам, он виделся с агентом игрока, и тот сказал, что вратарь хотел бы остаться в «Локомотиве», но «Спартак» предлагает ему гораздо более выгодные условия.

«Нужно искать компромиссное решение, которое бы устроило все стороны: клуб, футболиста, агента, болельщиков. Нельзя рубить с плеча. Гилерме — очень хороший голкипер. И расставаться с ним зимой — это неправильно», — сказал Наумов.

Ранее Илья Геркус оценил ситуацию с Маринато Гилерме и Дмитрием Тарасовым в «Локомотиве».

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