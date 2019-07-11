Нурмагомедов назвал Фёдора Емельяненко одним из двух лучших бойцов в истории

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, кого считает лучшими бойцами в истории смешанных единоборств.

«Считаю Жоржа Сен-Пьера лучшим бойцом в истории UFC. Он становился чемпионом в полусреднем весе и в среднем весе. Жорж и Фёдор Емельяненко, на мой взгляд, два величайших бойца всех времён», — приводит слова Нурмагомедова TSN.

Он также подчеркнул, что Сен-Пьер хочет вернуться в UFC, чтобы драться за титул в лёгком весе. При этом россиянин не видит проблем для канадца в том, чтобы уложиться в эту весовую категорию.

«Если я выйду защищать против него титул, то это будет отличный бой, который будет ценен для моего наследия и для его наследия», — добавил Нурмагомедов.

Следующим соперником Нурмагомедова станет американец Дастин Порье. Россиянин будет защищать в бою с ним титул чемпиона UFC в лёгком весе. Поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби.

Ранее Нурмагомедов поздравил Даниэля Кормье с наградой лучшему бойцу года в MMA.