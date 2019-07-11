Нурмагомедов поздравил Кормье с наградой лучшему бойцу года в MMA

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил обладателя титула организации среди тяжеловесов американца Даниэля Кормье с получением премии лучшему бойцу смешанных единоборств по версии ESPN.
Нурмагомедов поздравил Кормье с наградой лучшему бойцу года в MMA
  • © Khabib Nurmagomedov/Instagram.com

«Поздравляю моего брата Даниэля Кормье. Ты заслужил это, как никто другой. Настоящий 40-летний работяга», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

В прошлом году этот приз получал Деметриус Джонсон.

Кормье в 2018 году победил Волкана Оздемира, Стипе Миочича и Деррика Льюиса. Кормье являлся чемпионом в двух весовых категориях, пока не отказался от пояса в полутяжёлом весе.

Ранее Уайт подтвердил стычку Диаса и Нурмагомедова на UFC 239. 

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