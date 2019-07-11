Нурмагомедов поздравил Кормье с наградой лучшему бойцу года в MMA
- © Khabib Nurmagomedov/Instagram.com
«Поздравляю моего брата Даниэля Кормье. Ты заслужил это, как никто другой. Настоящий 40-летний работяга», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.
В прошлом году этот приз получал Деметриус Джонсон.
Кормье в 2018 году победил Волкана Оздемира, Стипе Миочича и Деррика Льюиса. Кормье являлся чемпионом в двух весовых категориях, пока не отказался от пояса в полутяжёлом весе.
Ранее Уайт подтвердил стычку Диаса и Нурмагомедова на UFC 239.