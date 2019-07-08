Уайт подтвердил стычку Диаса и Нурмагомедова на UFC 239

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил факт стычки между спортсменами организации Хабибом Нурмагомедовым и Нэйтом Диасом во время турнира UFC 239.

«Хабиб Нурмагомедов и Нэйт Диас устроили стычку. Мы погасили конфликт и после боя Гилберта Мелендеса Диас ушёл. Эти двое находились в двух рядах друг от друга, затем они начали потасовку, которую мы разняли. Мы справились, было весело. Уверен, что было много всего сказано, но я не уверен, что всё это было плохо», — цитирует Уайта Low Kick MMA.

По сообщениям очевидцев, во время турнира UFC 239 Нэйт Диас подошёл в сектор, где находился Нурмагомедов. Впоследствии между командами бойцов началась стычка.

Ранее Сайборг раскритиковала UFC.