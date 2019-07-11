Овечкин признан лучшим хоккеистом года по версии ESPY
- Reuters
Об этом сообщает ESPN.
Помимо него на награду претендовали другой россиянин Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг», канадец Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» и его соотечественник Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш».
В минувшем сезоне Овечкин в восьмой раз за карьеру получил «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу сезона.
В прошлом году Овечкин был признан лучшим спортсменом года по версии ESPY.
Ранее НХЛ назвала падение Овечкина с вейкборда лучшим видео дня.