Овечкин признан лучшим хоккеистом года по версии ESPY

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан лучшим игроком сезона по версии Excellence in Sports Performance Yearly Award (ESPY).
Овечкин признан лучшим хоккеистом года по версии ESPY
  • Reuters

Об этом сообщает ESPN.

Помимо него на награду претендовали другой россиянин Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг», канадец Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» и его соотечественник Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш».

В минувшем сезоне Овечкин в восьмой раз за карьеру получил «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу сезона.

В прошлом году Овечкин был признан лучшим спортсменом года по версии ESPY.

Ранее НХЛ назвала падение Овечкина с вейкборда лучшим видео дня.

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