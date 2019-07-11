Овечкин признан лучшим хоккеистом года по версии ESPY

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан лучшим игроком сезона по версии Excellence in Sports Performance Yearly Award (ESPY).

Об этом сообщает ESPN.

Помимо него на награду претендовали другой россиянин Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг», канадец Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» и его соотечественник Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш».

В минувшем сезоне Овечкин в восьмой раз за карьеру получил «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу сезона.

В прошлом году Овечкин был признан лучшим спортсменом года по версии ESPY.

Ранее НХЛ назвала падение Овечкина с вейкборда лучшим видео дня.