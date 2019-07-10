СМИ: Защитник сборной России по футболу Кудряшов может перейти в «Сочи»

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Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов, в настоящее время являющийся свободным агентом, может подписать контракт с новичком Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи».
СМИ: Защитник сборной России по футболу Кудряшов может перейти в «Сочи»
  • © Marius Becker/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Чемпионат».

Последним местом работы Кудряшова был турецкий клуб «Истанбул Башакшехир», в составе которого защитник отыграл восемь матчей во второй половине сезона-2018/19, отметившись одним забитым мячом. До этого Фёдор выступал за «Спартак», «Химки», «Томь», «Терек», «Краснодар» и «Ростов».

Ранее сообщалось, что турецкий «Фенербахче» проявляет интерес к Кудряшову.

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