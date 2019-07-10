СМИ: Защитник сборной России по футболу Кудряшов может перейти в «Сочи»
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- globallookpress.com
Об этом сообщает «Чемпионат».
Последним местом работы Кудряшова был турецкий клуб «Истанбул Башакшехир», в составе которого защитник отыграл восемь матчей во второй половине сезона-2018/19, отметившись одним забитым мячом. До этого Фёдор выступал за «Спартак», «Химки», «Томь», «Терек», «Краснодар» и «Ростов».
Ранее сообщалось, что турецкий «Фенербахче» проявляет интерес к Кудряшову.