СМИ: Защитник сборной России по футболу Кудряшов может перейти в «Сочи»

Защитник сборной России по футболу Фёдор Кудряшов, в настоящее время являющийся свободным агентом, может подписать контракт с новичком Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи».

© Marius Becker/dpa

globallookpress.com

Об этом сообщает «Чемпионат». Последним местом работы Кудряшова был турецкий клуб «Истанбул Башакшехир», в составе которого защитник отыграл восемь матчей во второй половине сезона-2018/19, отметившись одним забитым мячом. До этого Фёдор выступал за «Спартак», «Химки», «Томь», «Терек», «Краснодар» и «Ростов». Ранее сообщалось, что турецкий «Фенербахче» проявляет интерес к Кудряшову.