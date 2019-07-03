СМИ: «Фенербахче» интересуется футболистом сборной России Кудряшовым

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Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» заинтересован в приобретении защитника сборной России Фёдора Кудряшова.
СМИ: «Фенербахче» интересуется футболистом сборной России Кудряшовым
  • Reuters

Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что на данный момент Кудряшов для поддержания формы тренируется с московским «Торпедо».

В активе Кудряшова выступления за такие клубы, как «Рубин», «Спартак», «Ростов», «Ахмат», «Краснодар». Зимой 2019 года он пополнил состав турецкого «Истанбул Башакшехир», в составе которого провёл восемь матчей, забил один мяч и стал серебряным призёром турецкой Суперлиги.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» заинтересован в приглашении Кудряшова.

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