СМИ: «Фенербахче» интересуется футболистом сборной России Кудряшовым

Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» заинтересован в приобретении защитника сборной России Фёдора Кудряшова.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что на данный момент Кудряшов для поддержания формы тренируется с московским «Торпедо».

В активе Кудряшова выступления за такие клубы, как «Рубин», «Спартак», «Ростов», «Ахмат», «Краснодар». Зимой 2019 года он пополнил состав турецкого «Истанбул Башакшехир», в составе которого провёл восемь матчей, забил один мяч и стал серебряным призёром турецкой Суперлиги.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» заинтересован в приглашении Кудряшова.