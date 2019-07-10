Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Каллен завершил профессиональную карьеру

Американский центральный нападающий Мэтт Каллен, отыгравший 21 сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), принял решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 42 лет.

Об этом сообщает ESPN.

Каллен отыграл в общей сложности 1516 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ в составе «Анахайм Дакс», «Флорида Пантерз», «Каролина Харрикейнз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Оттава Сенаторс», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз» и «Питтсбург Пингвинз», забросил 266 шайб и совершил 465 результативных передач. Трижды в карьере — с «Харрикейнз» в 2006 году, а также с «Пингвинз» в 2016 и 2017 годах — форвард становился обладателем Кубка Стэнли.

Кроме того, Мэтт участвовал в четырёх чемпионатах мира в элитном дивизионе в составе сборной США, завоевав бронзовую медаль турнира в 2004 году.

Ранее сообщалось, что трое российских хоккеистов получили приглашения в лагерь развития клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз».