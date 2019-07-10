Олссон рассказал, почему скандинавские футболисты легко приживаются в России

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Полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон рассказал, почему футболисты из скандинавских стран так легко адаптируются в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Олссон рассказал, почему скандинавские футболисты легко приживаются в России
  • @krisolsson/instagram

«Сложно сказать. Думаю, есть сразу несколько определяющих факторов. Во-первых, мы очень преданы идеалам команды и стараемся неукоснительно соблюдать указания тренера. Во-вторых, конкретно шведы всегда отличались своей трудоспособностью и добивались успехов, постоянно работая над собой, даже при отсутствии большого таланта. В-третьих, возможно, территориальная близость и схожие природные условия помогают быстрее адаптироваться в России», — заявил Олссон в интервью RT.

Ранее российский футбольный клуб «Краснодар» сообщил, что шведский полузащитник Виктор Классон выбыл из строя на длительный срок из-за травмы.

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