Футболист «Краснодара» Классон выбыл на длительный срок из-за травмы

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Российский футбольный клуб «Краснодар» сообщил, что шведский полузащитник Виктор Классон выбыл из строя на длительный срок из-за травмы.
Футболист «Краснодара» Классон выбыл на длительный срок из-за травмы
  • ©fckrasnodar.ru

Как сообщает пресс-служба «Краснодара», 27-летний швед перенёс операцию. Характер полученного повреждения не уточняется, однако, по информации СМИ, речь может идти о повреждении крестообразной связки колена.

Классон получил травму на 26-й минуте отборочного матча чемпионата Европы между сборными Испании и Швеции.

Шведский хавбек перешёл в «Краснодар» летом 2016 года. Он записал в свой активе 32 гола и 22 голевые передачи в 94 матчах за российский клуб.

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