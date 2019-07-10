СМИ: «Локомотив» интересуется футболистом сборной Перу

Московский футбольный клуб «Локомотив» заинтересован в приобретении полузащитника сборной Перу и голландского «Фейеноорда» Ренато Тапии.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, сделка по трансферу игрока может быть закрыта уже в ближайшее время.

В минувшем сезоне хавбек выступал на правах аренды за «Виллем II». В его составе Тапия провёл 20 матчей в чемпионате Нидерландов и забил один мяч.

Ранее бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что не понимает, зачем «Спартак» пытается приобрести вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме.