СМИ: «Локомотив» интересуется футболистом сборной Перу

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Московский футбольный клуб «Локомотив» заинтересован в приобретении полузащитника сборной Перу и голландского «Фейеноорда» Ренато Тапии.
СМИ: «Локомотив» интересуется футболистом сборной Перу
  • ©Kay Int Veen/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, сделка по трансферу игрока может быть закрыта уже в ближайшее время. 

В минувшем сезоне хавбек выступал на правах аренды за «Виллем II». В его составе Тапия провёл 20 матчей в чемпионате Нидерландов и забил один мяч.

Ранее бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что не понимает, зачем «Спартак» пытается приобрести вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме.

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