СМИ: «Зенит» согласен отдать футболиста Ригони в аренду «Сампдории»
- @zenit_spb
Как сообщает журналист Николо Скира в своём Twitter, клуб с берегов Невы принял предложение итальянцев арендовать игрока за €1 млн с последующим правом выкупа за €9 млн.
Отмечается, что Ригони уже занимается согласованием контракта с новым коллективом.
Первую половину прошлого сезона Ригони провёл в «Аталанте» на правах аренды. После возвращения в «Зенит» он сыграл 11 матчей, забил три мяча и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что футболист «Зенита» Эрнани близок к переходу в «Парму».