СМИ: «Зенит» согласен отдать футболиста Ригони в аренду «Сампдории»

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Петербургский футбольный клуб «Зенит» согласился отдать аргентинского полузащитника команды Эмилиано Ригони в итальянскую «Сампдорию» на правах аренды.
СМИ: «Зенит» согласен отдать футболиста Ригони в аренду «Сампдории»
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Как сообщает журналист Николо Скира в своём Twitter, клуб с берегов Невы принял предложение итальянцев арендовать игрока за €1 млн с последующим правом выкупа за €9 млн. 

Отмечается, что Ригони уже занимается согласованием контракта с новым коллективом.

Первую половину прошлого сезона Ригони провёл в «Аталанте» на правах аренды. После возвращения в «Зенит» он сыграл 11 матчей, забил три мяча и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что футболист «Зенита» Эрнани близок к переходу в «Парму».

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