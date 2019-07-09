СМИ: Футболист «Зенита» близок к переходу в «Парму»

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Итальянский футбольный клуб «Парма» заинтересован в приобретении полузащитника петербургского «Зенита» Эрнани.
СМИ: Футболист «Зенита» близок к переходу в «Парму»
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Как сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, клубы согласовывают последние детали трансфера, а сам хавбек прибудет в Италию уже в ближайшие дни. 

Отмечается, что «Парма» сначала арендует 25-летнего игрока за €1 млн. При этом в соглашении будет прописана опция обязательного выкупа Эрнани за €4,35 млн.

Эрнани перешёл в «Зенит» в 2016 году. В минувшем сезоне он сыграл 26 матчей в составе сине-бело-голубых, забил один мяч и отметился двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к приобретению российского вратаря «Сарпсборга».

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