СМИ: Футболист «Зенита» близок к переходу в «Парму»

Итальянский футбольный клуб «Парма» заинтересован в приобретении полузащитника петербургского «Зенита» Эрнани.

Как сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, клубы согласовывают последние детали трансфера, а сам хавбек прибудет в Италию уже в ближайшие дни.

Отмечается, что «Парма» сначала арендует 25-летнего игрока за €1 млн. При этом в соглашении будет прописана опция обязательного выкупа Эрнани за €4,35 млн.

Эрнани перешёл в «Зенит» в 2016 году. В минувшем сезоне он сыграл 26 матчей в составе сине-бело-голубых, забил один мяч и отметился двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к приобретению российского вратаря «Сарпсборга».