Геркус: не получал предложения посетить награждение «Локомотива»

Бывший генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус признался, что его не звали на встречу с болельщиками красно-зелёных, в рамках которой состоялось награждение команды и её руководителей серебряными медалями за прошлый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Нет, такого предложения не поступало. С одной стороны, ощущаю определённую сопричастность к итоговым результатам прошедшего сезона. Всё-таки эту команду мы собирали в течение двух с половиной лет, прошли с ребятами бок о бок долгий и успешный путь. Однако конкретно на этой встрече себя чувствовал бы не совсем комфортно, ведь сегодня клубом руководят другие люди. Жизнь идёт — всё меняется», — сказал Геркус в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Игорь Денисов и Геркус не были награждены серебряными медалями РПЛ.