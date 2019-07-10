Черышев приступил к тренировкам с «Валенсией»

Полузащитник сборной России Денис Черышев приступил к тренировочным занятиям в составе испанского клуба «Валенсия».

Как сообщает AS, 28-летний хавбек прибыл в Патерну на предсезонный сбор команды несмотря на то, что официально о его переходе в «Валенсию» из «Вильярреала» ещё не было объявлено.

В конце июня стало известно, что клубы достигли договорённости по трансферу Черышева, сторонам осталось лишь зафиксировать детали трансфера на бумаге.

В прошлом сезоне Черышев сыграл в 41 матче за «Валенсию» на правах аренды и записал в свой актив четыре гола и пять голевых передач.

Ранее в сборной России по футболу назвали сроки восстановления Черышева.