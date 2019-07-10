Черышев приступил к тренировкам с «Валенсией»

Короткая ссылка
Полузащитник сборной России Денис Черышев приступил к тренировочным занятиям в составе испанского клуба «Валенсия».
Черышев приступил к тренировкам с «Валенсией»
  • © NurPhoto
  • Gettyimages.ru

Как сообщает AS, 28-летний хавбек прибыл в Патерну на предсезонный сбор команды несмотря на то, что официально о его переходе в «Валенсию» из «Вильярреала» ещё не было объявлено.

В конце июня стало известно, что клубы достигли договорённости по трансферу Черышева, сторонам осталось лишь зафиксировать детали трансфера на бумаге.

В прошлом сезоне Черышев сыграл в 41 матче за «Валенсию» на правах аренды и записал в свой актив четыре гола и пять голевых передач. 

Ранее в сборной России по футболу назвали сроки восстановления Черышева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить