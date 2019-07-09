В сборной России по футболу назвали сроки восстановления Черышева

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Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов заявил, что полузащитник национальной команды и испанской «Валенсии» вернётся в строй в ближайшее время.
В сборной России по футболу назвали сроки восстановления Черышева
  • РИА Новости

«Тренерский и медицинский штаб сборной России с Денисом на связи. Его восстановление проходит хорошо, контрольное МРТ показало значительную положительную динамику», — приводит слова Безуглова пресс-служба сборной в Twitter.

Как отметил врач, игрок приступит к тренировкам в общей группе уже через одну-две недели.

28-летний хавбек получил травму колена в 33-м туре испанской Примеры против «Бетиса». 

Ранее сообщалось, что «Валенсия» и «Вильярреал» объявили о договорённости по поводу Черышева.

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