В сборной России по футболу назвали сроки восстановления Черышева

Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов заявил, что полузащитник национальной команды и испанской «Валенсии» вернётся в строй в ближайшее время.

«Тренерский и медицинский штаб сборной России с Денисом на связи. Его восстановление проходит хорошо, контрольное МРТ показало значительную положительную динамику», — приводит слова Безуглова пресс-служба сборной в Twitter.

Как отметил врач, игрок приступит к тренировкам в общей группе уже через одну-две недели.

28-летний хавбек получил травму колена в 33-м туре испанской Примеры против «Бетиса».

Ранее сообщалось, что «Валенсия» и «Вильярреал» объявили о договорённости по поводу Черышева.