Заболотный тренируется в «Зените-2»

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Нападающий «Зенита» Антон Заболотный замечен на тренировке второй команды петербургского клуба — «Зенит-2».
Заболотный тренируется в «Зените-2»
  • @zenit_spb
  • Twitter

Об этом стало известно из Twitter команды, где опубликовано фото с тренировки, на котором можно заметить Заболотного.

28-летний форвард перешёл в «Зенит» из «Тосно» в январе 2018 года и с тех пор сыграл в 44 матчах за петербургский клуб, записав в свой актив четыре гола и четыре голевые передачи.

«Зенит-2» по итогам сезона-2018/19 вылетел из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ).

Ранее сообщалось, что Заболотный не хочет расторгать контракт с «Зенитом» и согласился уйти в аренду.

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