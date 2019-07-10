Заболотный тренируется в «Зените-2»
- @zenit_spb
Об этом стало известно из Twitter команды, где опубликовано фото с тренировки, на котором можно заметить Заболотного.
Тренировка сине-бело-голубых 10 июля! pic.twitter.com/DU4TiaIDhj— «Зенит»-2 (@zenit_spb2) 10 июля 2019 г.
28-летний форвард перешёл в «Зенит» из «Тосно» в январе 2018 года и с тех пор сыграл в 44 матчах за петербургский клуб, записав в свой актив четыре гола и четыре голевые передачи.
«Зенит-2» по итогам сезона-2018/19 вылетел из Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ).
Ранее сообщалось, что Заболотный не хочет расторгать контракт с «Зенитом» и согласился уйти в аренду.