СМИ: «Барселона» задержала зарплату сотрудникам клуба из-за трансфера Гризманна

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Каталонская «Барселона» задержала июньскую зарплату сотрудникам клуба на три дня из-за трансфера нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.
СМИ: «Барселона» задержала зарплату сотрудникам клуба из-за трансфера Гризманна
  • Reuters

Как сообщает AS, «Барселона» готова была 10 июля заплатить за игрока €120 млн. Однако сине-гранатовые не могут договориться с банками, которые должны выступить гарантами операции по переводу денег.

При этом отмечается, что каталонцы хотели заплатить за форварда в рассрочку, но «Атлетико» не согласился.

Из-за финансовой неопределённости с переходом Гризманна «Барселоне» пришлось задержать зарплату сотрудникам клуба.

В прошлом сезоне французский нападающий провёл за «Атлетико» 48 матчей во всех турнирах, забив 21 мяч и отдав десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что защитника «Барселоны» Жерара Пике обязали выплатить более €2 млн задолженности по налогам.

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