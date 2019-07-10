СМИ: Пике обязали выплатить более €2 млн задолженности по налогам
- ©Mutsu Kawamori/AFLO
- globallookpress.com
Как сообщает 20 minutos, такое решение было принято Национальной судебной коллегией Испании, отклонившей жалобу Пике на решение Центрального административно-хозяйственного суда, который ещё в 2016 году обязал игрока выплатить €2,1 млн в виде штрафов и задолженности по уплате налогов за период с 2008 по 2010 год.
Отмечается, что у 32-летнего футболиста остаётся право подать кассационную жалобу в Верховный суд Испании.
Пике является воспитанником «Барселоны», но в профессиональном футболе дебютировал в Англии в составе «Манчестер Юнайтед». За основную команду «Барселоны» он играет с 2008 года и с тех пор завоевал 29 командных трофеев.
Ранее сообщалось, что суд арестовал 36 объектов недвижимости Неймара.