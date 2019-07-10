Бывшая фигуристка Цурская: я не хочу кататься

Российская фигуристка Полина Цурская, завершившая карьеру в возрасте 17 лет, рассказала о своих планах на будущее.

«Сначала я не могла найти себе места. Да, первая неделя была в удовольствие — я думала: вот оно, счастье! Но потом поняла, что не могу без движения. Решила подкатывать детей — пока это единственный вариант для заработка и для того, чтобы просто не сидеть дома. Школу закончила, ЕГЭ сдала заранее, а в институт только с первого сентября», — приводит слова Цурской «Советский спорт».

Она отметила, что завершила карьеру не из-за неудач, а потому что сделала выбор в пользу учёбы.

«Чётко понимала: тренером быть не хочу и в РГУФК не пойду. А вот юриспруденция и экономика — это да. Раньше я видела себя хорошим экономистом, а сейчас понимаю, что всё может повернуться настолько неожиданно. Когда я размещала объявления, что буду тренировать детей, думала: потренирую немного и всё. Но потихоньку меня затянуло. Поступили предложения съездить туда, сюда. Весь август я буду ездить по сборам. Этого у меня не было в планах абсолютно — думала: максимум покатаюсь в шоу. Но теперь — никаких шоу. Почему? Я не хочу кататься», — добавила 17-летняя спортсменка.

Ранее Цурская объяснила, почему ушла от Этери Тутберидзе.