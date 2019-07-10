Фигуристка Цурская объяснила, почему ушла от тренера Тутберидзе

Российская фигуристка Полина Цурская, завершившая карьеру в 17 лет, рассказала о причинах своего ухода из группы тренера Этери Тутберидзе.

«Пошли травмы. Психологически стало тяжело. Этери Георгиевна пыталась привести меня в чувство. Возможно, она это делала не слишком мягко, и я воспринимала всё в штыки. Всё-таки у меня был переходный возраст, и я считала, что сама всё знаю и умею», — приводит слова Цурской «Советский спорт».

Она отметила, что на этой почве начали возникать конфликтные ситуации.

«В тот момент, видимо, у меня было слишком много смелости и дерзости. Мне пытались поставить голову на место, но она не поставилась, и я решила уйти», — добавила фигуристка.

Цурская работала в группе Тутберидзе с 2013 по 2018 год. За этот период она стала чемпионкой юношеских Олимпийских игр, а также победительницей юниорского финала серии Гран-при и чемпионата России. Её лучшим результатом на взрослом уровне стало третье место на этапе серии Гран-при в Японии.

Последний год перед уходом из спорта она занималась у Елены Буяновой.

Ранее сообщалось, что Екатерина Боброва объявила о завершении карьеры.