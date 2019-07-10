Экипаж Вязовича победил на четвёртом этапе «Шёлкового пути»

Короткая ссылка
Экипаж белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича занял первое место на четвёртом этапе ралли-марафона «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.
Экипаж Вязовича победил на четвёртом этапе «Шёлкового пути»
  • © Фото организаторов ралли

Экипаж Вязовича преодолел 470 км дистанции в окрестностях Улан-Батора за 4 часа 1 минуту 40 секунд.

Второе и третье места также заняли экипажи «МАЗ-СПОРТавто» — под управлением Александра Василевского и Алексея Вишневского.

Лучшим из представителей российский команды «КамАЗ-мастер» стал Сергей Куприянов, финишировавший четвёртым.

Ранее сообщалось, что Анастасия Нифонтова госпитализирована после аварии на ралли «Шёлковый путь».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить