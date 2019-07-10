Экипаж Вязовича победил на четвёртом этапе «Шёлкового пути»
- © Фото организаторов ралли
Экипаж Вязовича преодолел 470 км дистанции в окрестностях Улан-Батора за 4 часа 1 минуту 40 секунд.
Второе и третье места также заняли экипажи «МАЗ-СПОРТавто» — под управлением Александра Василевского и Алексея Вишневского.
Лучшим из представителей российский команды «КамАЗ-мастер» стал Сергей Куприянов, финишировавший четвёртым.
Ранее сообщалось, что Анастасия Нифонтова госпитализирована после аварии на ралли «Шёлковый путь».