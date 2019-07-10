Экипаж Вязовича победил на четвёртом этапе «Шёлкового пути»

Экипаж белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича занял первое место на четвёртом этапе ралли-марафона «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.

Экипаж Вязовича преодолел 470 км дистанции в окрестностях Улан-Батора за 4 часа 1 минуту 40 секунд.

Второе и третье места также заняли экипажи «МАЗ-СПОРТавто» — под управлением Александра Василевского и Алексея Вишневского.

Лучшим из представителей российский команды «КамАЗ-мастер» стал Сергей Куприянов, финишировавший четвёртым.

Ранее сообщалось, что Анастасия Нифонтова госпитализирована после аварии на ралли «Шёлковый путь».