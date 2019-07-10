В США могут отказаться финансировать ЧМ-2026 из-за гендерного неравенства в футболе

Короткая ссылка
Американский сенатор Джозеф Мэнчин от штата Западная Вирджиния предложил отказаться от государственного финансирования чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.
В США могут отказаться финансировать ЧМ-2026 из-за гендерного неравенства в футболе
  • ©Mark Smith/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает ESPN, 9 июля Мэнчин представил законопроект, согласно которому федеральное правительство не будет выделять средства на финансирование подготовки к чемпионату мира до тех пор, пока Федерация футбола США не согласится обеспечить справедливую оплату труда футболисткам.

«Явная неравная зарплата американских мужских и женских футбольных команд недопустима, и я рад, что победа женской сборной на чемпионате мира вызвала общественный резонанс», — заявил сенатор.

Ранее сообщалось, что женская сборная США повторила рекорд Германии по победам подряд на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить