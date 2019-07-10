В США могут отказаться финансировать ЧМ-2026 из-за гендерного неравенства в футболе
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Как сообщает ESPN, 9 июля Мэнчин представил законопроект, согласно которому федеральное правительство не будет выделять средства на финансирование подготовки к чемпионату мира до тех пор, пока Федерация футбола США не согласится обеспечить справедливую оплату труда футболисткам.
«Явная неравная зарплата американских мужских и женских футбольных команд недопустима, и я рад, что победа женской сборной на чемпионате мира вызвала общественный резонанс», — заявил сенатор.
Ранее сообщалось, что женская сборная США повторила рекорд Германии по победам подряд на ЧМ.