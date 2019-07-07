Женская сборная США повторила рекорд Германии по победам подряд на ЧМ

Короткая ссылка
Женская сборная США повторила историческое достижение национальной команды Германии на чемпионатах мира по футболу среди женских команд.
Женская сборная США повторила рекорд Германии по победам подряд на ЧМ
  • @uswnt
  • Twitter

Благодаря победе на мировом первенстве 2019 года во Франции американская сборная стала второй в истории командой, сумевшей защитить свой титул чемпионок мира. Прежде подобное удавалось только сборной Германии, выигравшей чемпионаты мира 2003 и 2007 годов.

Сборная США также является самой титулованной женской национальной командой в мире — американки четырежды становились чемпионками мира и четырежды выигрывали Олимпиаду.

Ранее сообщалось, что американские футболистки побили рекорд по голам на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить