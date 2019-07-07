Женская сборная США повторила рекорд Германии по победам подряд на ЧМ

Женская сборная США повторила историческое достижение национальной команды Германии на чемпионатах мира по футболу среди женских команд.

Благодаря победе на мировом первенстве 2019 года во Франции американская сборная стала второй в истории командой, сумевшей защитить свой титул чемпионок мира. Прежде подобное удавалось только сборной Германии, выигравшей чемпионаты мира 2003 и 2007 годов.

Сборная США также является самой титулованной женской национальной командой в мире — американки четырежды становились чемпионками мира и четырежды выигрывали Олимпиаду.

Ранее сообщалось, что американские футболистки побили рекорд по голам на ЧМ.