Женская сборная США повторила рекорд Германии по победам подряд на ЧМ
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Благодаря победе на мировом первенстве 2019 года во Франции американская сборная стала второй в истории командой, сумевшей защитить свой титул чемпионок мира. Прежде подобное удавалось только сборной Германии, выигравшей чемпионаты мира 2003 и 2007 годов.
Сборная США также является самой титулованной женской национальной командой в мире — американки четырежды становились чемпионками мира и четырежды выигрывали Олимпиаду.
Ранее сообщалось, что американские футболистки побили рекорд по голам на ЧМ.