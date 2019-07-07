Американские футболистки побили рекорд по голам на ЧМ

Женская сборная США по футболу забила рекордное количество мячей на чемпионате мира 2019 года во Франции.

На турнире во Франции американки, ставшие во второй раз подряд чемпионками мира, записали в свой актив 26 голов в семи матчах, что является рекордным результатом в истории проведения чемпионатов мира среди женских команд. Лучшими бомбардирами сборной США стали Алекс Морган и Меган Рапино, забившие по шесть мячей.

По ходу турнира сборная США также одержала самую крупную победу в истории чемпионатов мира по футболу.

Ранее сообщалось, что женская сборная США по футболу победила Нидерланды в финале ЧМ.