Прядкин заявил, что вопрос о внедрении Fan ID в РПЛ отложен до 2020 года

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Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, что вопрос о внедрении паспорта болельщика (Fan ID) отложен до 2020 года.
Прядкин заявил, что вопрос о внедрении Fan ID в РПЛ отложен до 2020 года
  • РИА Новости

«Этот вопрос не поднимался на последних заседаниях исполкома РФС и общих собраниях клубов РПЛ, но рабочая группа существует. Внедрение отложено на год, к следующему сезону», — приводит слова Прядкина ТАСС.

После завершения чемпионата мира по футболу 2018 года, на котором впервые использовались паспорта болельщиков, стало известно, что руководство РПЛ хочет ввести подобную систему на играх лиги.

Ранее РПЛ представила новый кубок за победу в чемпионате.

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