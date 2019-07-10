Экс-футболист «Зенита» вошёл в символическую сборную Кубка Америки — 2019
- Reuters
В список из 11 игроков вошёл бывший полузащитник «Зенита» Леандро Паредес, ставший единственным представителем сборной Аргентины в символической команде.
Помимо него, в список вошли бразильцы Алисон, Дани Алвес, Тьяго Силва, Артур Рамос и Эвертон (Бразилия), перуанцы Мигель Трауко и Паоло Герреро, уругваец Хосе Хименес, чилиец Артуро и колумбиец Хамес Родригес.
Победу на Кубке Америки — 2019 одержала сборная Бразилии.
Ранее сообщалось, что легенда парагвайского футбола поддержал Месси и призвал бойкотировать КОНМЕБОЛ.