Алонсо стал главным тренером второй команды «Реала Сосьедада»

Чемпион мира по футболу 2010 года в составе национальной команды Испании Хаби Алонсо назначен главным тренером второй команды «Реала Сосьедада».

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Подробности соглашения с 37-летним специалистом не уточняются.

Алонсо является воспитанником клуба «Реал Сосьедад», в составе которого начал свою профессиональную карьеру в 1999 году. В разное время он играл за «Ливерпуль», «Реал» и «Баварию», с которыми завоевал 15 командных трофеев, в том числе дважды выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Испании он стал чемпионом мира, а также дважды — чемпионом Европы.

Летом 2017 года испанец завершил игровую карьеру и затем начал работать тренером в юношеской команде «Реала».

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