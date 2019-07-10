Алонсо стал главным тренером второй команды «Реала Сосьедада»

Короткая ссылка
Чемпион мира по футболу 2010 года в составе национальной команды Испании Хаби Алонсо назначен главным тренером второй команды «Реала Сосьедада».
Алонсо стал главным тренером второй команды «Реала Сосьедада»
  • Twitter
  • © @RealSociedad

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Подробности соглашения с 37-летним специалистом не уточняются.

Алонсо является воспитанником клуба «Реал Сосьедад», в составе которого начал свою профессиональную карьеру в 1999 году. В разное время он играл за «Ливерпуль», «Реал» и «Баварию», с которыми завоевал 15 командных трофеев, в том числе дважды выиграл Лигу чемпионов. В составе сборной Испании он стал чемпионом мира, а также дважды — чемпионом Европы.

Летом 2017 года испанец завершил игровую карьеру и затем начал работать тренером в юношеской команде «Реала».

Ранее сообщалось, что Стивен Джеррард отказался возглавить «Ньюкасл».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить