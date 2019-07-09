РПЛ представила новый кубок за победу в чемпионате

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Представлен новый кубок, который будут вручать чемпиону Российской премьер-лиги (РПЛ) с нового сезона.
РПЛ представила новый кубок за победу в чемпионате
  • ©premierliga.ru

Новый трофей представлен на официальном сайте турнира.

Действующим чемпионом России является петербургский «Зенит».

Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал, когда станет возможным использование VAR на всех матчах тура.

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