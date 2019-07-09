РПЛ представила новый кубок за победу в чемпионате
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Новый трофей представлен на официальном сайте турнира.
Действующим чемпионом России является петербургский «Зенит».
Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал, когда станет возможным использование VAR на всех матчах тура.
Новый сезон. Новая история. Новый Кубок чемпионов РПЛ.— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 9 июля 2019 г.
Представляем новый трофей Российской Премьер-лиги: https://t.co/456vdmyF9X#РПЛ#НовыйСезон#НовыйКубокpic.twitter.com/TbetyRi1Z0