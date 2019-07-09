Призёр ОИ-2004 спас утопающего в Италии
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Об этом сообщает The Independent.
Отмечается, что спасатели услышали крики о помощи и поспешили в направлении тонущего мужчины, но Маньини оказался ближе к нему. Таким образом, спортсмен доплыл до 45-летнего Андреа Бенедетто и удерживал его голову над водой до прибытия спасателей.
«Я просто сделал то, что должен был», — сказал Маньини.
Впоследствии пострадавшего доставили в больницу.
Ранее сообщалось, что футболистка сборной Швейцарии пропала во время прогулки на озере Комо.