Призёр ОИ-2004 спас утопающего в Италии

Бронзовый призёр Олимпиады 2004 года итальянский пловец Филиппо Маньини спас утопающего человека на острове Сардиния.

Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что спасатели услышали крики о помощи и поспешили в направлении тонущего мужчины, но Маньини оказался ближе к нему. Таким образом, спортсмен доплыл до 45-летнего Андреа Бенедетто и удерживал его голову над водой до прибытия спасателей.

«Я просто сделал то, что должен был», — сказал Маньини.

Впоследствии пострадавшего доставили в больницу.

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