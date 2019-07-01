Футболистка сборной Швейцарии пропала во время прогулки на озере Комо

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Игрок женской сборной Швейцарии по футболу Флориана Исмаили пропала во время прогулки на лодке по итальянскому озеру Комо.
Футболистка сборной Швейцарии пропала во время прогулки на озере Комо
  • © MANUEL GEISSER/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальная страница швейцарского клуба «Янг Бойз», капитаном которого является Исмаили, в социальной сети Twitter.

Отмечается, что 24-летняя спортсменка отплыла от берега на лодке вместе с подругой, после чего прыгнула в озеро, но так и не вынырнула на поверхность воды.

Поисковая операция, которую проводят спасательные службы, к настоящему моменту результатов не дала.

Ранее сообщалось, что сборная Испании выиграла молодёжный чемпионат Европы по футболу.

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