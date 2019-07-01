Футболистка сборной Швейцарии пропала во время прогулки на озере Комо

Игрок женской сборной Швейцарии по футболу Флориана Исмаили пропала во время прогулки на лодке по итальянскому озеру Комо.

Об этом сообщает официальная страница швейцарского клуба «Янг Бойз», капитаном которого является Исмаили, в социальной сети Twitter.

Отмечается, что 24-летняя спортсменка отплыла от берега на лодке вместе с подругой, после чего прыгнула в озеро, но так и не вынырнула на поверхность воды.

Поисковая операция, которую проводят спасательные службы, к настоящему моменту результатов не дала.

Ранее сообщалось, что сборная Испании выиграла молодёжный чемпионат Европы по футболу.