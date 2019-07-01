Сборная Испании выиграла молодёжный чемпионат Европы по футболу

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Сборная Испании по футболу стала победителем чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года, который проходил в Италии.
Сборная Испании выиграла молодёжный чемпионат Европы по футболу
  • © Roland Krivec/DeFodi.eu
  • globallookpress.com

В поединке за золотые медали первенства испанские футболисты обыграли команду Германии со счётом 2:1 благодаря точным ударам полузащитников Фабиана Руиса и Даниэля Олмо.

Сборная Испании выиграла молодёжный чемпионат Европы по футболу пятый раз в своей истории. Этот показатель является повторением рекорда турнира, ранее установленного итальянцами.

Ранее сообщалось, что сборная Украины выиграла чемпионат мира по футболу среди игроков не старше 20 лет.

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