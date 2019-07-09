СМИ: Дзюба попал в сферу интересов «Марселя»

Форвард санкт-петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артём Дзюба может продолжить карьеру во французской Лиге 1.

Как сообщает Lephoceen, 9 июля состоялась встреча президента «Марселя» Жака-Анри Эйро, спортивного директора клуба Андони Субисарреты и агента Жорже Мендеша, представляющего интересы Дзюбы в Европе.

Отмечается, что во время переговоров обсуждались кандидатуры нападающих Андре Силвы из «Милана» и Ивана Кавалейру из «Вулверхэмптона», а также защитника «Лацио» Уоллеса.

В прошлом сезоне Артём Дзюба сыграл 27 матчей в чемпионате России, забив восемь голов и отдав 11 результативных передач. После окончания сезона нападающий высказывал желание продолжить карьеру в Англии.

Ранее сообщалось, что в ЦСКА не собираются продавать Чалова и Фернандеса.